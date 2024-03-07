Олаф Шольц хочет заставить Украину согласиться на мирные переговоры

Стало известно о планах Шольца склонить Киев к переговорам

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Германия считается второй страной по величине предоставляемой помощи Украине. Она идет сразу за США. Но если смотреть количество помощи в соотношении % от ВВП, выходит так, что ФРГ находится лишь на 11 месте. То есть у Германии есть возможность поставлять больше помощи. Но Олаф Шольц не идет на это.

Фото: flickr.com by Heinrich-Böll-Stiftung is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Издание Politico пишет о том, что канцлер Германии боится ответного огня по своей стране от России. По этой причине он отказался от поставок Украине крылатых ракет Taurus.

В издании сказано, что Шольц ведет расчетливую политику по отношению к Украине. Он наравне с Вашингтоном поставляет Киеву ровно столько вооружения и помощи, сколько хватит для выживания этой страны, но не для победы в ней. И в своих заявлениях, которые относятся к противостоянию России и Украины, он всегда говорит: "Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть".

Ранее Шольц также сомневался в отправке на Украину танков Leopard. Он опасался ответа от России. Но отступил после того, как США решили отправить в Киев танки Abrams.