О чем говорить с Европой, если у руля ЕС сидят неадекватные чиновники

Профессор Евстафьев: разговаривать поздно — адекватность властей ЕС равна нулю

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Договороспособность и адекватность властей Евросоюза сегодня не выдерживает никакой критики.

Фото: Daily Mail

Об этом заявил профессор Дмитрий Евстафьев.

"Недавно прочитал мысль о том, что Европа к серьёзной войне с Россией не готова. И я там согласен практически со всеми пунктами. А кто нам сказал, что все эти люди, которые сейчас рулят Европой, мыслят в категориях долгого времени? Они мыслят в категории "сегодня" и, может быть, "завтра", — отметил аналитик.

Примером он предлагает французского президента Эммануэля Макрона, который недавно заявил о возможности ввода натовских солдат на Украину. И вот уже сегодня из его стана раздаются слова, что никто никуда идти не собирается, цитирует обозревателя "Военное дело".

А через полмесяца этот "фантастический" человек опять изменит собственную позицию. Эти люди абсолютно не думают, что будет завтра, подчеркнул эксперт. А с людьми, у которых отсутствует рациональность, а существует лишь время ужина, разговаривать бесполезно. С ЕС разговаривать уже поздно, а с США ещё рано, подытожил Евстафьев.