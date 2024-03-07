Даже если Украина войдёт в состав НАТО, это не значит, что западные военные будут помогать ей, считает профессор

В Гарвардском университете считают, что членство в НАТО не поможет Украине в военном плане. Об этом заявил профессор Стивен Уолт в своей статье для Foreign Policy.
Как полагает Уолт, Украина может стать членом Североатлантического альянса. Причём не столько для того, чтобы убедить Россию, что спецоперация не помешает Киеву вступить в НАТО, а чтобы обеспечить Украине безопасность по окончании боевых действий.
При этом профессор выступил за продление военной помощи украинской стороне со стороны Вашингтона.
— Увеличение помощи сегодня улучшит позиции Киева на переговорах, когда начнутся серьёзные дискуссии, скорее всего, после президентских выборов в США в ноябре. Тем не менее, вступление Украины в НАТО сейчас — плохая идея, которая продлит конфликт и со временем оставит Киев в ещё худшем положении, — считает Уолт.
Также автор публикации напомнил, что, даже соответствуя критериям, какая-либо страна не может запросто получить право стать членом НАТО. Для этого необходимо единогласное предложение от уже действующих участников альянса. Это подтверждает пример со Швецией — страна не получила права вступить в блок, пока все члены не подтвердили согласие на это, пишет Уолт.
Профессор добавляет, что Запад ошибался раньше и ошибается сейчас, полагая, что Украина сможет переломить ситуацию на поле боя и пойти в наступление. Уолт также высказал позицию, что Россия заботится о судьбе Украины больше, чем западные страны.
Ещё Уолт указал на 5-ю статью НАТО, в которой говорится: нападение на одну из стран-участниц договора является атакой на весь военно-политический блок, но там нет требования посылать на помощь свои войска. Поэтому руководству Североатлантического альянса стоит серьёзно задуматься, готовы ли они отправлять военных на Украину, если примут её в свои ряды.
Наконец, профессор призвал не считать вступление в НАТО "волшебным щитом", который поможет Украине в боевых действиях против России, так как не исключено, что Москва может бросить вызов и самому альянсу в ближайшие годы.
— А это означает, что нынешним членам НАТО придётся долго и упорно думать о том, каковы их жизненные интересы и за защиту каких стран они действительно готовы сражаться, — резюмировал эксперт.
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