Даже если Украина войдёт в состав НАТО, это не значит, что западные военные будут помогать ей, считает профессор

Foreign Policy: вступление в НАТО не гарантирует Украине защиту западных военных

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В Гарвардском университете считают, что членство в НАТО не поможет Украине в военном плане. Об этом заявил профессор Стивен Уолт в своей статье для Foreign Policy.

Фото: flickr.com by Влада на Република Северна Македонија is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Как полагает Уолт, Украина может стать членом Североатлантического альянса. Причём не столько для того, чтобы убедить Россию, что спецоперация не помешает Киеву вступить в НАТО, а чтобы обеспечить Украине безопасность по окончании боевых действий.

При этом профессор выступил за продление военной помощи украинской стороне со стороны Вашингтона.

— Увеличение помощи сегодня улучшит позиции Киева на переговорах, когда начнутся серьёзные дискуссии, скорее всего, после президентских выборов в США в ноябре. Тем не менее, вступление Украины в НАТО сейчас — плохая идея, которая продлит конфликт и со временем оставит Киев в ещё худшем положении, — считает Уолт.

Также автор публикации напомнил, что, даже соответствуя критериям, какая-либо страна не может запросто получить право стать членом НАТО. Для этого необходимо единогласное предложение от уже действующих участников альянса. Это подтверждает пример со Швецией — страна не получила права вступить в блок, пока все члены не подтвердили согласие на это, пишет Уолт.

Профессор добавляет, что Запад ошибался раньше и ошибается сейчас, полагая, что Украина сможет переломить ситуацию на поле боя и пойти в наступление. Уолт также высказал позицию, что Россия заботится о судьбе Украины больше, чем западные страны.

Ещё Уолт указал на 5-ю статью НАТО, в которой говорится: нападение на одну из стран-участниц договора является атакой на весь военно-политический блок, но там нет требования посылать на помощь свои войска. Поэтому руководству Североатлантического альянса стоит серьёзно задуматься, готовы ли они отправлять военных на Украину, если примут её в свои ряды.

Наконец, профессор призвал не считать вступление в НАТО "волшебным щитом", который поможет Украине в боевых действиях против России, так как не исключено, что Москва может бросить вызов и самому альянсу в ближайшие годы.