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Америка приняла новый законопроект суммой на 460 миллиардов долларов

В США приняли законопроект о финансировании правительства

1:17
Мир

В США приняли новый законопроект о частичном финансировании правительства, его сумма составила 460 миллиардов долларов.

В США приняли законопроект о финансировании правительства
Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

Законопроект о частичном финансировании правительства США на сумму 460 миллиардов долларов был принят большинством голосов в Палате представителей, согласно официальным результатам голосования. Законопроект получил 339 голосов "за" и 85 голосов "против".

Этот законопроект обеспечивает временное финансирование нескольких министерств и агентств по различным направлениям, включая сельское хозяйство, торговлю, юстицию, науку, энергетику, транспорт и развитие территорий. Финансирование должно было прекратиться 8 марта. 

Финансирование оставшихся шести ведомств, включая Пентагон, должно быть согласовано до 22 марта, чтобы избежать закрытия правительства.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер достигли соглашения о финансированию правительства в размере 1,66 триллиона долларов. Этот законопроект распространяется на весь 2024 финансовый год. В Соединенных Штатах Америки он начался в октябре 2023 года. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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