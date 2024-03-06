Америка приняла новый законопроект суммой на 460 миллиардов долларов

В США приняли законопроект о финансировании правительства

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

В США приняли новый законопроект о частичном финансировании правительства, его сумма составила 460 миллиардов долларов.

Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

Законопроект о частичном финансировании правительства США на сумму 460 миллиардов долларов был принят большинством голосов в Палате представителей, согласно официальным результатам голосования. Законопроект получил 339 голосов "за" и 85 голосов "против".

Этот законопроект обеспечивает временное финансирование нескольких министерств и агентств по различным направлениям, включая сельское хозяйство, торговлю, юстицию, науку, энергетику, транспорт и развитие территорий. Финансирование должно было прекратиться 8 марта.

Финансирование оставшихся шести ведомств, включая Пентагон, должно быть согласовано до 22 марта, чтобы избежать закрытия правительства.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер достигли соглашения о финансированию правительства в размере 1,66 триллиона долларов. Этот законопроект распространяется на весь 2024 финансовый год. В Соединенных Штатах Америки он начался в октябре 2023 года.