Агентство Рейт, со ссылкой на национальную телекомпанию RTS: Маки Саал распустил правительство Сенегала

Президент Маки Саал распустил правительство страны и назначил нового премьер-министра

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Агентство Рейт, со ссылкой на телекомпанию RTS передает, что президент Сенегала Маки Саал в минувшую среду распустил прежнее правительство. Президентом так же назначен новый премьер-министр страны.

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Президент Сенегала Маки Салл в среду осуществил роспуск правительства и назначил на пост премьер-министра министра внутренних дел Сидики Кабу, сообщает агентство.

Конституционный суд Сенегала постановил, что президентские выборы в стране должны состояться не позднее 2 апреля, когда истекает срок полномочий действующего лидера Маки Салла.

Парламент Сенегала принял закон о переносе президентских выборов с февраля на 15 декабря 2024 года. Однако Конституционный суд аннулировал указ президента Салла о переносе выборов.

Президент Салл заявил, что принял к сведению решение суда и намерен провести консультации для организации голосования в ближайшее время.