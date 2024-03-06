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Агентство Рейт, со ссылкой на национальную телекомпанию RTS: Маки Саал распустил правительство Сенегала

Президент Маки Саал распустил правительство страны и назначил нового премьер-министра

1:00
Мир

Агентство Рейт, со ссылкой на телекомпанию RTS передает, что президент Сенегала Маки Саал в минувшую среду распустил прежнее правительство. Президентом так же назначен новый премьер-министр страны. 

Президент Маки Саал распустил правительство страны и назначил нового премьер-министра
Фото: commons.wikimedia.org by Manu25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Президент Сенегала Маки Салл в среду осуществил роспуск правительства и назначил на пост премьер-министра министра внутренних дел Сидики Кабу, сообщает агентство.

Конституционный суд Сенегала постановил, что президентские выборы в стране должны состояться не позднее 2 апреля, когда истекает срок полномочий действующего лидера Маки Салла.

Парламент Сенегала принял закон о переносе президентских выборов с февраля на 15 декабря 2024 года. Однако Конституционный суд аннулировал указ президента Салла о переносе выборов.

Президент Салл заявил, что принял к сведению решение суда и намерен провести консультации для организации голосования в ближайшее время.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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