Южно-Африканская республика обратилась в ООН с неотложным ходатайством по поводу гуманитарной ситуации в секторе Газа

Южно-Африканская Республика подает срочное ходатайство в Международный суд ООН о предотвращении надвигающейся гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic