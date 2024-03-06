Южно-Африканская республика обратилась в ООН с неотложным ходатайством по поводу гуманитарной ситуации в секторе Газа

ЮАР обратилась в суд ООН в связи с надвигающимся голодом в Газе

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Южно-Африканская Республика подает срочное ходатайство в Международный суд ООН о предотвращении надвигающейся гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В свете обострения конфликта в секторе Газа, Южно-Африканская Республика обратилась в Международный суд ООН с неотложным ходатайством о принятии срочных мер по предотвращению надвигающегося голода и гуманитарного кризиса.

В заявлении администрации президента ЮАР выражается глубокая обеспокоенность по поводу "катастрофических последствий" конфликта, который уже привел к гибели по меньшей мере 15 детей только за последнюю неделю. Эксперты ООН предупреждают, что число погибших будет расти в геометрической прогрессии, если не будут прекращены боевые действия и не будет снята блокада.

ЮАР призывает МС ООН принять ряд неотложных мер для решения кризиса. Эти меры включают:

1) Немедленное прекращение всех боевых действий всеми сторонами конфликта.

2) Незамедлительное освобождение всех заложников и задержанных.

3) Выполнение всех обязательств по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

4) Израилю необходимо принять немедленные и эффективные меры по предоставлению экстренной гуманитарной помощи для решения проблемы голода и неблагоприятных условий жизни в секторе Газа.

6) Немедленное прекращение военной операции в секторе Газа и снятие блокады.

ЮАР ранее подала иск к Израилю в МС ООН в Гааге 29 декабря 2023 года, требуя введения предварительных мер для защиты палестинского населения от дальнейшего нарушения их прав и обеспечения соблюдения Израилем своих обязательств по Конвенции о геноциде. 26 января суд постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе.

Израиль представил суду отчет о выполнении им международных норм в отношении военных действий 25 февраля, который в настоящее время изучается судьями. Эти меры являются частью предварительных мер, а дата начала слушаний по существу еще не определена. Ожидается, что разбирательство дела займет несколько лет.