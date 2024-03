Премьер Бельгии заявил, что помощь Украине оказывается на деньги России

За последние несколько месяцев Бельгия изгнала множество российских дипломатов, которые, по словам премьер-министра Бельгии Александра де Кро в интервью телеканалу "РТЛ", явно занимались шпионажем, сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia by Raul Mee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.