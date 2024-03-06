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Премьер Бельгии заявил, что помощь Украине оказывается на деньги России

Мир

За последние несколько месяцев Бельгия изгнала множество российских дипломатов, которые, по словам премьер-министра Бельгии Александра де Кро в интервью телеканалу "РТЛ", явно занимались шпионажем, сообщает EADaily.

Премьер Бельгии заявил, что помощь Украине оказывается на деньги России
Фото: Wikipedia by Raul Mee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Отвечая на вопрос о возможных попытках России подорвать демократию в Бельгии, де Кро заявил, что такие попытки уже были предприняты. Он также отметил, что Россия использует другие методы атаки на Бельгию.

По мнению де Кро, возможна кибератака на веб-сайты Бельгии, если страна выступит против России. Он также утверждает, что Россия ведет кампании дезинформации против Бельгии.

Однако местная газета "Время" высказывает сомнения по поводу обвинений премьера Бельгии, утверждая, что Россия не располагает столь значительным количеством оборудования спутниковой связи в Европе, как это описывается. Газета указывает на наличие большого числа спутниковых антенн и другого оборудования на крыше российского посольства в Бельгии, но отмечает, что они могут использоваться и для обычной связи, и для шпионажа.

Де Кро также затронул вопрос финансирования бельгийской помощи Украине. Он заявил, что средства для этой помощи поступают из замороженных активов России в Бельгии, что позволяет не обременять бельгийских налогоплательщиков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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