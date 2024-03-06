В Польше не нашли связи между упавшими зондами и деятельностью иностранных разведок

На территории Польши упало несколько зондов, их причастность к деятельности иностранной разведки не выявлена.
Упавшие на территории Варминско-Мазурского воеводства Польши российские зонды не связаны с иностранной разведкой, сообщило радио RMF FM со ссылкой на польскую полицию.
Согласно информации, распространяемой радиостанцией, результаты анализа подтвердили, что три метеорологических зонда применялись исключительно в целях изучения погодных условий. Данная версия была подтверждена Институтом метеорологии и гидрологии Польши.
Правоохранительные органы предположили, что зонды были запущены из Калининграда, как ранее сообщалось.
Устройства приземлились на северо-востоке Польши еще 4 марта. Полиция предположила, что это были метеорологические зонды, исключив возможность их военного происхождения.
В приграничных районах Польши периодически регистрируются падения неопознанных объектов, в том числе ракет. В апреле 2023 года вблизи города Быдгощ были обнаружены фрагменты ракеты класса "воздух-земля". Впоследствии эксперты установили, что фрагменты принадлежат российской ракете Х-55. Специалисты предположили, что она упала на территорию Польши в декабре 2022 года.
В ноябре 2022 года в польском селе Пшеводов произошел взрыв в результате падения ракеты. В результате происшествия погибли два человека. Власти страны приняли решение повысить уровень боевой готовности воинских подразделений, дислоцированных на границе с Украиной.
Министерство Обороны РФ назвало сообщения о российских ракетах над Польшей провокацией. Ведомство подчеркнуло, что 15 ноября ВС РФ наносили удары по целям, находящимся в 35 км от Польско-Украинской границы. Найденные на месте падения элементы принадлежат украинской ПВО.
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