В Польше не нашли связи между упавшими зондами и деятельностью иностранных разведок

Польша: связи между упавшими зондами и деятельностью разведок не обнаружено

2:00 Your browser does not support the audio element. Мир

На территории Польши упало несколько зондов, их причастность к деятельности иностранной разведки не выявлена.

Упавшие на территории Варминско-Мазурского воеводства Польши российские зонды не связаны с иностранной разведкой, сообщило радио RMF FM со ссылкой на польскую полицию.

Согласно информации, распространяемой радиостанцией, результаты анализа подтвердили, что три метеорологических зонда применялись исключительно в целях изучения погодных условий. Данная версия была подтверждена Институтом метеорологии и гидрологии Польши.

Правоохранительные органы предположили, что зонды были запущены из Калининграда, как ранее сообщалось.

Устройства приземлились на северо-востоке Польши еще 4 марта. Полиция предположила, что это были метеорологические зонды, исключив возможность их военного происхождения.

В приграничных районах Польши периодически регистрируются падения неопознанных объектов, в том числе ракет. В апреле 2023 года вблизи города Быдгощ были обнаружены фрагменты ракеты класса "воздух-земля". Впоследствии эксперты установили, что фрагменты принадлежат российской ракете Х-55. Специалисты предположили, что она упала на территорию Польши в декабре 2022 года.

В ноябре 2022 года в польском селе Пшеводов произошел взрыв в результате падения ракеты. В результате происшествия погибли два человека. Власти страны приняли решение повысить уровень боевой готовности воинских подразделений, дислоцированных на границе с Украиной.

Министерство Обороны РФ назвало сообщения о российских ракетах над Польшей провокацией. Ведомство подчеркнуло, что 15 ноября ВС РФ наносили удары по целям, находящимся в 35 км от Польско-Украинской границы. Найденные на месте падения элементы принадлежат украинской ПВО.