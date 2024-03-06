Турецкая компания Global Terminal Services заявила о прекращении приема всех товаров из России

В Турции компания GTS, управляющая средиземноморским нефтяным терминалом Доротиол, сделала заявление о том, что она прекращает прием всех российских товаров.
Турция с 2022 года является самым крупным импортером российской нефтяной продукции. Это связанно с тем, что Запад ввел санкции, направленные на Москву за вторжение на Украину. Тогда России в ответ направила нефть, которая раньше поставлялась в страны Европы и Америку, в такие страны, как: Турция, Африка и страны Азии.
Сейчас компания оповестила клиентов о том, что будет прекращен весь прием поставляемой Россией нефти и продукции, которая загружалась в российских портах. Она объяснила это мерой в дополнение к существующим правилам санкций.
Отметим, что в прошлом году GTS получила 11,74 млн баррелей нефтяной продукции из Российского происхождения. За счет этого она поднялась в рейтинге Терции по объему импорта и заняла седьмое место.
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