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Турецкая компания Global Terminal Services заявила о прекращении приема всех товаров из России

Турецкий грузовой терминал прекратил прием всех российских товаров

1:00
Мир

В Турции компания GTS, управляющая средиземноморским нефтяным терминалом Доротиол, сделала заявление о том, что она прекращает прием всех российских товаров.

Турецкий грузовой терминал прекратил прием всех российских товаров
Фото: archive.org by Natalia Semenova is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Турция с 2022 года является самым крупным импортером российской нефтяной продукции. Это связанно с тем, что Запад ввел санкции, направленные на Москву за вторжение на Украину. Тогда России в ответ направила нефть, которая раньше поставлялась в страны Европы и Америку, в такие страны, как: Турция, Африка и страны Азии. 

Сейчас компания оповестила клиентов о том, что будет прекращен весь прием поставляемой Россией нефти и продукции, которая загружалась в российских портах. Она объяснила это мерой в дополнение к существующим правилам санкций. 

Отметим, что в прошлом году GTS получила 11,74 млн баррелей нефтяной продукции из Российского происхождения.  За счет этого она поднялась в рейтинге Терции по объему импорта и заняла седьмое место. 

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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