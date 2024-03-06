Из-за противостояния с Западом Китай увеличил расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Траты Китая на науку и технологии возросли в 2023 году

За 2023 год в Китае возросли расходы на НИОКР на 8,1%. Согласно заявлению министра науки и технологий Инь Хэцзюня, эти вложения составляют 2,6% от ВВП КНР. Такое увеличение трат на науку и технологии в КНР объясняют тем, что страна вступила в технологическое противостояние со странами Запада.

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Заявляется, что в 2024 году Китай планирует еще больше увеличить инвестиции в НИОКР, как минимум на 10%. Они хотят интегрировать научно-техническую силу КНР и негосударственные прогрессивные возможности для прорыва в важных технологиях в основных областях.

Последние несколько лет Китай занимает твердое 2-е место, проигрывая лишь Америке в инвестициях в НИОКР. Страна активно совершает вложение в развитие науки и технологии.

Абсолютные расходы США на развитие НИОКР в 2 раза превышают эти же расходы в Китае, но при этом инвестиции из бюджета государства составляют малую часть из них и уступают Пекину.