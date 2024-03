Из-за противостояния с Западом Китай увеличил расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

За 2023 год в Китае возросли расходы на НИОКР на 8,1%. Согласно заявлению министра науки и технологий Инь Хэцзюня, эти вложения составляют 2,6% от ВВП КНР. Такое увеличение трат на науку и технологии в КНР объясняют тем, что страна вступила в технологическое противостояние со странами Запада.

Фото: flickr.com by Army Medicine is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic