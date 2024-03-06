Какое западное оружие на Украине самое опасное для России?

Эксперт Ходарёнок: наиболее опасное для России оружие — ракеты и морские дроны

Самые опасные вооружения, поставленные Украине, это, в первую очередь, о дальнобойное оружие.

Фото: https://t.me/yurasumy/8399

Об этом заявил военный эксперт, эксполковник Генштаба РФ Михаил Ходарёнок.

"Это ракеты "земля-земля" ATACMS, ракеты TAURUS и истребители F-16. Также массированное применение Украиной безэкипажных катеров может создать Черноморскому флоту очень большие трудности", — отметил аналитик.

Но сами по себе эти вооружения поменять характер СВО не могут. Опасно лишь их массированное применение, уверен эксперт. Однако Запад пока не готов к таким поставкам, цитирует его "Военное дело".

А на данный момент наибольшую опасность для ВС РФ представляет наращивание выпуска Украиной дронов большой дальности, которые могут наносить удары глубоко в тылу России.

По его словам, немало объектов российской "оборонки" комплексами ПВО не прикрыты — это невозможно сделать на такой большой территории. Число средств ПВО надо резко увеличивать, плюс нужны принципиально новые средства борьбы с БПЛА и усовершенствованные комплексы РЭБ, подытожил Ходарёнок.