Самые опасные вооружения, поставленные Украине, это, в первую очередь, о дальнобойное оружие.
Об этом заявил военный эксперт, эксполковник Генштаба РФ Михаил Ходарёнок.
"Это ракеты "земля-земля" ATACMS, ракеты TAURUS и истребители F-16. Также массированное применение Украиной безэкипажных катеров может создать Черноморскому флоту очень большие трудности", — отметил аналитик.
Но сами по себе эти вооружения поменять характер СВО не могут. Опасно лишь их массированное применение, уверен эксперт. Однако Запад пока не готов к таким поставкам, цитирует его "Военное дело".
А на данный момент наибольшую опасность для ВС РФ представляет наращивание выпуска Украиной дронов большой дальности, которые могут наносить удары глубоко в тылу России.
По его словам, немало объектов российской "оборонки" комплексами ПВО не прикрыты — это невозможно сделать на такой большой территории. Число средств ПВО надо резко увеличивать, плюс нужны принципиально новые средства борьбы с БПЛА и усовершенствованные комплексы РЭБ, подытожил Ходарёнок.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.