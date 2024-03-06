Европейский союз подал сигнал о том, что в будущем может одобрить членство Украины в объединении

Евросоюз рассмотрел Украину как квазичлена в новой стратегии по обороне

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Маргрет Вестагер, которая является исполняющим обязанности вице-президента Еврокомиссии, сказала, что рассмотрение Украины в новой военно-промышленной стратегии по обороне Союза может быть сигналом к будущему вступлению этой страны в ЕС.

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Согласной этой стратегии, Украина будет считаться почти полноправным членом блока и ее включат в объединение для совместной закупки вооружения. Евросоюз хочет направить больше финансов на"постоянно нагревающихся мощностей" для продолжения производства оружия даже во время падения спроса. Они объясняют это тем, что агрессивные военные действия России по отношению к Украине вернула в Европу боевые действия высокой интенсивности. ЕС должен больше инвестировать в оборону и делать это нужно сообща.

По словам еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона действия Евросоюза направлены на подготовление объединения оборонных производств Украины и Евросоюза.