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Елена Зеленская решила не посещать выступление Джо Байдена, чтобы не сидеть рядом с Юлией Навальной

Жена Зеленского отказалась от приглашения на обращение Байдена из-за Навальной

0:12
Мир » Северная Америка » США и Канада

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская отказалась приехать на выступление президента США Джо Байдена из-за Юлии Навальной. Об этом пишет The Washington Post.

Жена Зеленского отказалась от приглашения на обращение Байдена из-за Навальной
Фото: flickr.com by UNICEF Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причина якобы в том, что Зеленскую хотели посадить рядом с первой леди США Джилл Байден и Юлией Навальной. На Украине к Навальной относятся "с некоторым скептицизмом", поясняет издание.

Как рассказали источники, близкие к украинскому руководству, в Киеве ощутили дискомфорт, узнав, что Зеленская может оказаться рядом с россиянкой Навальной. Связано это с заявлениями её покойного мужа Алексея Навального*, который говорил, что Крым является частью России.

При этом в Белом доме на вопрос журналистов ответили, что отсутствие Зеленской на выступлении Байдена связано с её плотным графиком. Дополнительные вопросы Вашингтон посоветовал задавать пресс-службе первой леди Украины.

Что касается Юлии Навальной, она также не будет присутствовать на мероприятии из-за сильной усталости, отметили в Белом доме.

*Алексей Навальный внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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