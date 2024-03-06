Елена Зеленская решила не посещать выступление Джо Байдена, чтобы не сидеть рядом с Юлией Навальной

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская отказалась приехать на выступление президента США Джо Байдена из-за Юлии Навальной. Об этом пишет The Washington Post.
Причина якобы в том, что Зеленскую хотели посадить рядом с первой леди США Джилл Байден и Юлией Навальной. На Украине к Навальной относятся "с некоторым скептицизмом", поясняет издание.
Как рассказали источники, близкие к украинскому руководству, в Киеве ощутили дискомфорт, узнав, что Зеленская может оказаться рядом с россиянкой Навальной. Связано это с заявлениями её покойного мужа Алексея Навального*, который говорил, что Крым является частью России.
При этом в Белом доме на вопрос журналистов ответили, что отсутствие Зеленской на выступлении Байдена связано с её плотным графиком. Дополнительные вопросы Вашингтон посоветовал задавать пресс-службе первой леди Украины.
Что касается Юлии Навальной, она также не будет присутствовать на мероприятии из-за сильной усталости, отметили в Белом доме.
*Алексей Навальный внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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