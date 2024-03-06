Латвии не нужны российские и белорусские продукты. Позапрещали почти всё

Латвия ввела запрет на импорт большинства продуктов из РФ и Белоруссии

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Правительство Латвии утвердило документ, в котором приводится список продуктов запрещённых к ввозу в страну из России и Белоруссии. Данное постановление заработает с 8 марта 2024 года. Срок действия утверждённого документа — до июля 2025 года, но как отмечается, постановление может быть продлено.

Фото: commons.wikimedia.org by Рене Кортен is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В список запрещённых к импорту в Латвию попали овощи и корнеплоды: грибы, лук, морковь, помидоры, картофель, репа, свекла, чеснок, брюква, салат, сельдерей, редис и ещё ряд продуктов. Под латвийские ограничения также попали ягоды, фрукты, орехи, злаковые. Так, например, бананы, инжир, финики, дыни, груши. абрикосы, вишня, сливы, черника, персики из РФ и Белоруссии — теперь не для латвийского стола. Коснулся новый запрет мяса, рыбы, растительного масла и даже кормов для животных.

Напомним, что ранее в Латвии ввели запрет на вещание на русском языке. Данный запрет коснулся радио и телевидения.