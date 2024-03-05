ЕС продлевает программу экономии газа вместо продления транзита российского газа

Власти Евросоюза приняли решение продлить программу по добровольному сокращению потребления газа до апреля 2025 года. Это решение принято на фоне заявлений еврокомиссара по энергетике о нежелании Европы продлевать транзит российского газа после 2024 года. Об этом сообщает EADaily.
Программа сокращения потребления газа позволила Европе успешно преодолеть две зимы с пониженными поставками газа из России. Спрос на российский газ снизился на 15% по сравнению с предыдущими периодами. Власти ЕС утверждают, что несмотря на улучшение ситуации с поставками, глобальный рынок газа остается напряженным.
Продление программы по сокращению потребления газа позволит сохранить достаточные запасы газа в хранилищах. Одновременно ЕС активно работает над развитием возобновляемых источников энергии, чтобы уменьшить зависимость от российского газа.
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