ЕС продлевает программу экономии газа вместо продления транзита российского газа

ЕС продлевает программу по сокращению потребления газа до 2025 года

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Власти Евросоюза приняли решение продлить программу по добровольному сокращению потребления газа до апреля 2025 года. Это решение принято на фоне заявлений еврокомиссара по энергетике о нежелании Европы продлевать транзит российского газа после 2024 года. Об этом сообщает EADaily.

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Программа сокращения потребления газа позволила Европе успешно преодолеть две зимы с пониженными поставками газа из России. Спрос на российский газ снизился на 15% по сравнению с предыдущими периодами. Власти ЕС утверждают, что несмотря на улучшение ситуации с поставками, глобальный рынок газа остается напряженным.

Продление программы по сокращению потребления газа позволит сохранить достаточные запасы газа в хранилищах. Одновременно ЕС активно работает над развитием возобновляемых источников энергии, чтобы уменьшить зависимость от российского газа.