Утечка мозгов: почему эксперты IT массово покидают Армению

В ходе парламентских слушаний о новом законодательном пакете в сфере IT, специалист в области информационных технологий Севак Ованнисян подчеркнул, что наблюдается отток местных IT-специалистов из Армении в более развитые страны из-за конкуренции и агрессивных налоговых льгот. Об этом сообщает EADaily.
Он предложил использовать долгосрочные налоговые льготы как одно из возможных решений этой проблемы. Небольшие компании с численностью персонала до 30 человек уже получают льготы на подоходный налог и налог на прибыль до 2025 года. Ованнисян также отметил, что некоторые компании активно переезжают в Грузию, где условия более привлекательны.
Развитие сферы IT считается ключевым фактором для прогресса экономики и обеспечения безопасности Армении. В 2022 году сфера IT продемонстрировала резкий рост, привлекая много компаний-релокантов. Средняя зарплата в этой сфере значительно выше средней зарплаты по стране.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.