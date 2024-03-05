Утечка мозгов: почему эксперты IT массово покидают Армению

Специалисты в сфере IT покидают Армению

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

В ходе парламентских слушаний о новом законодательном пакете в сфере IT, специалист в области информационных технологий Севак Ованнисян подчеркнул, что наблюдается отток местных IT-специалистов из Армении в более развитые страны из-за конкуренции и агрессивных налоговых льгот. Об этом сообщает EADaily.

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Он предложил использовать долгосрочные налоговые льготы как одно из возможных решений этой проблемы. Небольшие компании с численностью персонала до 30 человек уже получают льготы на подоходный налог и налог на прибыль до 2025 года. Ованнисян также отметил, что некоторые компании активно переезжают в Грузию, где условия более привлекательны.

Развитие сферы IT считается ключевым фактором для прогресса экономики и обеспечения безопасности Армении. В 2022 году сфера IT продемонстрировала резкий рост, привлекая много компаний-релокантов. Средняя зарплата в этой сфере значительно выше средней зарплаты по стране.