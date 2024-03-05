Если бы выборы президента на Украине проходили сегодня, то Валерий Залужный выиграл бы в обоих турах

Опрос "Социс": Бывший главком ВСУ Залужный выиграл бы выборы президента Украины

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По данным опроса "Социс" стало известно, что бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный пользовался бы огромной поддержкой избирателей, если бы выборы президента проходили сегодня.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В первом туре он набрал бы 41% голосов, в то время как нынешний президент Владимир Зеленский получил бы лишь 23,7%. Кроме того, во втором туре Залужный обогнал бы Зеленского со значительным отрывом — 67,5% против 32,5%.

Напомним, что 8 февраля нынешний президент Украины Владимир Зеленский отстранил Валерия Залужного от должности главнокомандующего ВСУ, назначив генерал-полковника Александра Сырского на эту должность.

Сырский ранее занимал пост командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.