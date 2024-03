Если бы выборы президента на Украине проходили сегодня, то Валерий Залужный выиграл бы в обоих турах

По данным опроса "Социс" стало известно, что бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный пользовался бы огромной поддержкой избирателей, если бы выборы президента проходили сегодня.

