По данным опроса "Социс" стало известно, что бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный пользовался бы огромной поддержкой избирателей, если бы выборы президента проходили сегодня.
В первом туре он набрал бы 41% голосов, в то время как нынешний президент Владимир Зеленский получил бы лишь 23,7%. Кроме того, во втором туре Залужный обогнал бы Зеленского со значительным отрывом — 67,5% против 32,5%.
Напомним, что 8 февраля нынешний президент Украины Владимир Зеленский отстранил Валерия Залужного от должности главнокомандующего ВСУ, назначив генерал-полковника Александра Сырского на эту должность.
Сырский ранее занимал пост командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.