Депутат Госдумы считает замгоссекретаря США Викторию Нуланд историческим врагом для России

Депутат Госдумы Белик назвал Викторию Нуланд историческим врагом России

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Одним из исторических врагов России, по мнению Дмитрия Белика, депутата Госдумы от Севастополя, и члена комитета по международным делам, является Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря США.

Фото: duma.gov.ru by State Duma is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Энтони Блинкен, государственный секретарь США, рассказал, что его заместитель Виктория Нуланд сообщила о намерении уйти в отставку в ближайшем будущем. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что к такому решению подтолкнула неудачная антироссийская политика текущего правительства США.

"Нуланд, без сомнения, исторический враг России. Ее отставка — показатель того, что американский курс споткнулся о реалии современного мира. Нуланд запомнилась не только российским политикам, но и простым россиянам своей глубокой ненавистью к нашей стране", — отметил Белик.

По мнению депутата, Нуланд активно противодействовала как Российскому государству, так и народу.