Одним из исторических врагов России, по мнению Дмитрия Белика, депутата Госдумы от Севастополя, и члена комитета по международным делам, является Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря США.
Энтони Блинкен, государственный секретарь США, рассказал, что его заместитель Виктория Нуланд сообщила о намерении уйти в отставку в ближайшем будущем. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что к такому решению подтолкнула неудачная антироссийская политика текущего правительства США.
"Нуланд, без сомнения, исторический враг России. Ее отставка — показатель того, что американский курс споткнулся о реалии современного мира. Нуланд запомнилась не только российским политикам, но и простым россиянам своей глубокой ненавистью к нашей стране", — отметил Белик.
По мнению депутата, Нуланд активно противодействовала как Российскому государству, так и народу.
"Ей хотелось, чтобы мы исчезли с карты как нация, но история распорядилась иначе. С политической арены ушла Виктория Нуланд, а Россия как стояла тысячелетия, так и будет стоять. Может быть на пенсии у Нуланд будет время осознать свои ошибки в отношении нашей страны", — уточняет Дмитрий Белик.
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