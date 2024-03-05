Премьер Госсовета КНР заявил, что Китай против признания Тайваня независимым

Пекин продолжит выступать против независимости Тайваня

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Ли Цян, который является премьером госсовета Китая, объявил, что Пекин не согласен признать Тайвань независимым государством. Он объясняет это тем, что в Китае принят принцип существования одного единого государства. Также было заявлено о негативном отношении к иностранному вмешательству в проблему острова Тайвань.

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Во время заседания Всекитайского собрания народных представителей Ли Цян сказал, что все они должны объединится и действовать сообща для решения тайваньского вопроса. Они должны ратовать за принцип единого Китая и против вмешательства зарубежных стран.

Тогда же Ли Цян сказал, что в Китае заинтересованы объединением и развитием экономики всей страны. И это должно послужить стартом для "национального возрождения" Китая как единого государства.