Ли Цян, который является премьером госсовета Китая, объявил, что Пекин не согласен признать Тайвань независимым государством. Он объясняет это тем, что в Китае принят принцип существования одного единого государства. Также было заявлено о негативном отношении к иностранному вмешательству в проблему острова Тайвань.
Во время заседания Всекитайского собрания народных представителей Ли Цян сказал, что все они должны объединится и действовать сообща для решения тайваньского вопроса. Они должны ратовать за принцип единого Китая и против вмешательства зарубежных стран.
Тогда же Ли Цян сказал, что в Китае заинтересованы объединением и развитием экономики всей страны. И это должно послужить стартом для "национального возрождения" Китая как единого государства.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.