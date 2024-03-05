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"Я подписал указ". Борис Писториус сообщил о начале проверки скандального разговора военных об атаке на Крымский мост

В Германии началась дисциплинарная проверка офицеров, обсуждавших атаку на Крым

1:03
Мир

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус подписал указ о проведении дисциплинарной доследственной проверки офицеров бундесвера, обсуждавших атаки на Крымский мост ракетами Taurus.

В Германии началась дисциплинарная проверка офицеров, обсуждавших атаку на Крым
Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Сегодня утром я подписал [указ о] дисциплинарной доследственной проверке в отношении участников конференции”, — сказал министр на пресс-конференции, посвященной итогам проверки.

Глава Минобороны ФРГ отметил, что расследование коснется всех участников "слитой" беседы, включая инспектора люфтваффе Инго Герхартца. Персональные последствия на данный момент никому из участников разговора не грозят, добавил Писториус.

Министр также объяснил причину скандальной утечки. Он сказал, что один из участников разговора не соблюдал установленную процедуру безопасного набора номера, из-за чего подключился к разговору через открытое соединение.

Лондон назвал факт обнародования беседы досадным, но не серьёзным. Великобритания призвала Германию передать Украине ракеты "Таурус", несмотря на утечку.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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