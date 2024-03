"Я подписал указ". Борис Писториус сообщил о начале проверки скандального разговора военных об атаке на Крымский мост

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус подписал указ о проведении дисциплинарной доследственной проверки офицеров бундесвера, обсуждавших атаки на Крымский мост ракетами Taurus.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic