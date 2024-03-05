На территории местности Кервик в Варминьско-Мазурском воеводстве метеорологический зонд потерпел крушение

Третий метеорологический зонд упал на территории Польши

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Представитель полиции Рафал Яцковский из Варминьско-Мазурского воеводства сообщил журналистам, что на севере Польши за последние 48 часов упал уже третий по счёту метеорологический зонд.

Согласно его утверждению, случаи подобного рода не являются редкостью, и время от времени с метеорологическими зондами происходят аналогичные ситуации.

По данным местных СМИ, на обнаруженном объекте имеются надписи на кириллице. Данный факт провоцирует предположения о том, что зонд мог прилететь из Калининградской области.