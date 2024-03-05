На территории местности Кервик в Варминьско-Мазурском воеводстве метеорологический зонд потерпел крушение

Представитель полиции Рафал Яцковский из Варминьско-Мазурского воеводства сообщил журналистам, что на севере Польши за последние 48 часов упал уже третий по счёту метеорологический зонд.
Согласно его утверждению, случаи подобного рода не являются редкостью, и время от времени с метеорологическими зондами происходят аналогичные ситуации.
По данным местных СМИ, на обнаруженном объекте имеются надписи на кириллице. Данный факт провоцирует предположения о том, что зонд мог прилететь из Калининградской области.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.