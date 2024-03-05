Борис Писториус объяснил утечку секретного разговора о поставках ракет Taurus ошибкой пользователя

Министр обороны Германии объяснил причину скандальной утечки секретных переговоров

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Борис Писториус-министр обороны Германии дал развёрнутое объяснение причин утечки секретного разговора высокопоставленных офицеров бундесвера об атаках по территории России с использованием ракет Taurus. Он объяснил, что взлома самой системы переговоров не было, но имела место неосторожность одного из пользователей, который, находясь в Сингапуре, воспользовался открытым каналом связи, к которому могли подключиться достаточно легко заинтересованные лица.

Фото: wikimedia.org by Олаф Косинский is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany

"Не все участники соблюдали предписанную процедуру безопасного набора номера. По имеющимся данным, утечка данных произошла у участника из Сингапура, он был подключен через несанкционированное соединение, то есть фактически через открытое соединение"-заявил Борис Писториус.

Скандальный разговор произошёл в конце февраля между офицерами люфтваффе на тему того, как одновременно использовать немецкие ракеты Taurus немецкими офицерами и при этом создать видимость сохранения нейтралитета Германии и неучастия бундесвера. В ходе дискуссии обсуждались конкретные объекты для ударов на территории России и специфика их уничтожения. Так было установлено, что уничтожение Крымского моста потребует более 20 ракет.

Озабоченность германского руководства в связи с утечкой секретной информации связана не с дискредитацией внешнеполитического курса, а с озабоченностью касательно раскрытия секретных планов. Это может свидетельствовать о том, что германское руководство снова в публичном пространстве заявляет об одних приоритетах, а в реальности разрабатывает совсем иные политические меры, как это было в годы попытки реализации "Минских соглашений".