Расселл Бентли считает, что власти США даже не пытаются скрывать фальсификации на выборах, а голосование превратилось в игру

Волонтёр и блогер Бентли: будущие президентские выборы в США поляризуют американское общество

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Волонтёр и популярный патриотический блогер Расселл Бентли (ранее - боец ополчения ДНР с позывным "Техас") прокомментировал Pravda. Ru бойкот губернатора американского штата Техас Байдену и свою уверенность в грядущей независимости этой территории.

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден и экс-глава Белого Дома Дональд Трамп практически одновременно побывали в приграничных городах южного американского штата Техас. С той разницей, что с бывшим хозяином Белого дома губернатор штата Грег Эбботт встретился, а нынешнего - проигнорировал. "Ненависть к Байдену в Соединённых Штатах настоящая и он её заслуживает. Байден — всего лишь марионетка, поставленная на место. Его можно буквально и юридически признать неспособным отвечать за свои действия. Режим Байдена — это, всего лишь третий президентский срок Барака Обамы", — считает спикер.

Что Донбасс для России, то Техас - для Соединённых Штатов, добавляет волонтёр. И поясняет, почему.

"Значительное число техасцев уже несколько десятилетий всерьёз выступают за отделение. Сейчас это движение набирает обороты и будет продолжаться. Если бы Техас снова стал независимой республикой, он бы занимал 8-е место в мире по размеру экономики. Географически он больше, чем Франция или Украина, с населением более 30 миллионов человек, с огромными природными ресурсами и промышленностью, международной границей и прямым выходом к морю. Я верю, что скоро наступит время, когда Техас потребует отделения, и он это сделает", — говорит Расселл Бентли.

Патриотический блогер дал и свою оценку предстоящим в США президентским выборам.

"Я делаю два прогноза относительно следующих американских "выборов". Они будут полностью и откровенно сфальсифицированы, это будут "крысиные бега", в которых не будет ни одного кандидата, за которого стоило бы голосовать, и следующим президентом США станет Мишель Обама, независимо от того, сколько голосов получит каждый", — прогнозирует собеседник Pravda. Ru.