Китай призвал Филиппины не нарушать территориальный суверенитет страны

Мао Нин, которая является официальным представителем Министерства иностранных дел Китая, прокомментировала столкновение китайских и филиппинских судов недалеко от рифа Жэньай. Она призвала Филиппины остановить провокации в Южно-Китайском море и не нарушать территориальную независимость Китая.
В своем заявлении дипломат сказала, что Филиппины в очередной раз пренебрегли своими обязательствами перед Китаем и устроили провокации в море. Она призвала их остановиться, пока ситуация между странами не осложнилась.
Территория рифа Жэньай является давним спором между Китаем и Филиппинами. На нем расположился военный корабль ВМС Филиппин. Но КНР регулярно оспаривает их права на эту территорию и обвиняет в блокаде.
Как сообщалось ранее, Филиппины намерены расширить военное сотрудничество с Америкой из-за "агрессивного" поведения Китая.
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