Генерал из Бельгии признал, что план производства снарядов, страны ЕС провалили

Бельгийский генерал, что странам ЕС в случае войны придётся "бросаться камнями"

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Отставной генерал-лейтенант Бельгии Марк Тис заявил в интервью журналистам, что в случае втягивания в полномасштабный конфликт с Россией или Китаем странам ЕС придётся использовать камни вместо снарядов уже через несколько часов. По его словам, ситуация с производством снарядов крайне неудовлетворительная. Современные европейские армии, по его словам, создавались как небольшие контингенты со слабой материально-технической базой и низкими показателями по расходу боеприпасов. Такие армии, по его словам, к масштабной войне, подобно той, что ведётся на Украине, непригодны.

Фото: Мир тесен

Евросоюз не справляется с обещанием поставить Украине миллион снарядов. Пока удалось поставить 300 тысяч, а производственные мощности ВПК оказались неспособными дать необходимое количество снарядов.

Таким образом, бельгийский генерал или лоббирует интересы промышленников, или предупреждает об опасности прямой войны с Россией.