В Польше упал "НЛО"

В Польше упал "неизвестный объект"

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В Польше в Мазурском воеводстве на северо-востоке страны зафиксировано падение "неизвестного летательного объекта". Место происшествия оцеплено полицией, детали инцидента не сообщаются.

Фото: openverse by Amanclos is licensed under CC BY 2.0

Ранее, 15 ноября 2022 года в местечке Пшеводув на востоке страны упала ракета, при чём погибли двое поляков. Украина и Польша намеревались было объявить случившееся прилётом российской ракеты, что могло спровоцировать использование 5 статьи Устава ООН "о коллективной обороне" и спровоцировать мировую войну. Однако США дали чёткий сигнал о необходимости исследования происшествия. Было установлено, что ракета была выпущена из украинского комплекса С-300. После этого расследование было закрыто. Впоследствии в случае "прилётов" с территории Украины Польша заявляла о "неизвестных объектах" и Россию более не обвиняла.