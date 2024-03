Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Берлин не станет отправлять Киеву ракеты Taurus, так как для этого нужны немецкие военные

Your browser does not support the audio element.

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что страна не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщило РИА "Новости".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International