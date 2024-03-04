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Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Берлин не станет отправлять Киеву ракеты Taurus, так как для этого нужны немецкие военные

Шольц подтвердил отказ поставлять Украине ракеты Taurus

1:04
Мир » Европа » Евросоюз

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что страна не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщило РИА "Новости".

Шольц подтвердил отказ поставлять Украине ракеты Taurus
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Как объяснил немецкий лидер, поставки подобного вооружения исключены, потому что для контроля их использования нужны военные ФРГ. А это полностью исключено, так как сделает Германию прямым участником конфликта с Россией.

Отметим, что подобное заявление Олаф Шольц делает на фоне скандала с его прошлым заявлением об участии в конфликте на Украине британских военных. В частности, немецкий канцлер сказал, что если Берлин последует примеру Лондона, который поставляет Киеву ракеты Storm Shadow, то будет напрямую вовлечён в боевые действия.

Кроме того, сейчас Москва требует объяснений от Германии из-за публикации разговора немецких военных. В перехваченном диалоге солдаты ФРГ обсуждают возможный удар по Крымскому мосту.

На это также отреагировали и в Кремле. Что сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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