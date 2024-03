Премьер-министр Украины хочет чтобы страны Евросоюза создали программу для возвращения беженцев обратно на родину

Денис Шмыгаль, который занимает должность премьер-министра Украины, заявил о желании Киева, чтобы страны Евросоюза изменили программы по содействию беженцам из Украины.

