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Премьер-министр Украины хочет чтобы страны Евросоюза создали программу для возвращения беженцев обратно на родину

В Киеве захотели создания странами ЕС программ для возвращения беженцев

Мир » Бывший СССР

Денис Шмыгаль, который занимает должность премьер-министра Украины, заявил о желании Киева, чтобы страны Евросоюза изменили программы по содействию беженцам из Украины.

В Киеве захотели создания странами ЕС программ для возвращения беженцев
Фото: kmu.gov.ua by KMU is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Министр сказал, что сейчас страна настроена на то, чтобы беженцы возвращались на родину. В Киеве уже разрабатываются программы-стимулы, чтобы люди захотели вернуться в свою страну. И первым, самым важным стимулом, назвали безопасность.

Шмыгаль отметил, что страны Евросоюза поддерживают украинских беженцев, обеспечивая их прибывание в странах организации. Но пора поменять направление программы и нацелиться на возвращение жителей Украины домой.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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