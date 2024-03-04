Премьер-министр Украины хочет чтобы страны Евросоюза создали программу для возвращения беженцев обратно на родину

В Киеве захотели создания странами ЕС программ для возвращения беженцев

Денис Шмыгаль, который занимает должность премьер-министра Украины, заявил о желании Киева, чтобы страны Евросоюза изменили программы по содействию беженцам из Украины.

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Министр сказал, что сейчас страна настроена на то, чтобы беженцы возвращались на родину. В Киеве уже разрабатываются программы-стимулы, чтобы люди захотели вернуться в свою страну. И первым, самым важным стимулом, назвали безопасность.

Шмыгаль отметил, что страны Евросоюза поддерживают украинских беженцев, обеспечивая их прибывание в странах организации. Но пора поменять направление программы и нацелиться на возвращение жителей Украины домой.