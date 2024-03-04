В США хотят запретить Китаю покупать нефть из стратегического запаса страны

Китаю запретят покупать нефть из стратегических резервов США

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

В Америке приняли финансовый закон, в приложении которого говорится о запрете на продажу нефти и резервных запасов страны Китаю.

Такой запрет пытались организовать и раньше. В 2022 году критики республиканцев хотели его ввести, когда почти 1 млн баррелей высвобожденной из запасов нефти было продано дочерней китайской компании, которая базируется в городе Хьюстон.

Правительство Америки сделало заявление о том, что, согласно закону, нефть из стратегического резерва должна продаваться Министерством энергетики на торгах тем, кто больше заплатит. И это не зависти от того, американская организация или нет. В 2017 году в администрации Трампа приняли решение продала нефть из запасов одной из дочерней нефтяной компании Китая.

Отметим, что стратегический запас нефти в США был создан в 1970-х годах, и в настоящее время его запасы составляют 360 миллионов баррелей, что близко к 40-летнему минимуму.

Известно, что в 2024 году Китай резко увеличил закупки нефти российских компаний.