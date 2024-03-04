"Я знаю, как это делают британцы": главком Люфтваффе помог разведке РФ раскрыть секретные операции Великобритании на Украине

Times: главком Люфтваффе раскрыл секретные операции Великобритании на Украине

1:27 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Издание The Times пишет, что главнокомандующий Военно-воздушными силами Германии (Люфтваффе) генерал Инго Герхартц в ходе разговора по незащищённой телефонной линии раскрыл разведке РФ секретную информацию о действиях Великобритании на Украине.

Фото: dvidshub.net by Sgt. William Tanner is licensed under Public domain

В ходе разговора, перехваченного российскими спецслужбами, Герхартц подтвердил, что британские военнослужащие находятся на Украине. Одна из задач, которую они могут там выполнять — обучение боевиков ВСУ. Кроме того, главком Люфтваффе раскрыл важные детали использования Киевом британских ракет Storm Shadow.

"Если нам будут задавать вопросы о планировании миссии. Я знаю, как это делают британцы. Они всегда используют "обратную связь" с подразделениями на фронте. У них там есть несколько человек", — произнёс Герхартц на записи разговора, подлинность которого подтвердило Минобороны Германии.

Кроме того, генерал раскрыл схему доставки Францией на Украину ракет Scalp. Издание подчёркивает, что эта информация поможет России отслеживать маршруты перевозки вооружений. Авторы статьи делают вывод, что Великобритания всё чаще рассматривает Германию как "ненадёжную страну".