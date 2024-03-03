На Украине остается опасность распространения заболеваний среди людей, которые переносят грызуны

Украинские города массово атакуют полчища крыс

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Туляремия и лептоспироз — это опасные заболевания, которые могут стать массовым явлением на севере Украины из-за нашествия крыс на свалки.

Фото: Openverse by FieldsportsChannel.tv is licensed under CC BY 2.0

Грызуны стали не только причиной загрязнения окружающей среды, но и источником смертельных инфекций для человека.

Согласно информации СМИ, Волынская область находится в зоне особого риска. Здесь выявлены случаи заражения туляремией и лептоспирозом у грызунов, обитающих на многочисленных свалках. В восьми районах области грызуны переносят туляремию, а природные очаги лептоспироза активны почти в каждом районе.

Туляремия — это серьезное природно-очаговое инфекционное заболевание, вызванное различными видами бактерий рода Francisella, которое может поражать лимфатические узлы, кожу, слизистые оболочки глаз, ротовую полость, а также органы дыхания и желудочно-кишечного тракта.

Лептоспироз, или водная лихорадка Вейля-Васильева, также является острым инфекционным заболеванием, вызываемым спирохетами рода Leptospira. Источниками возбудителя являются болезненные животные, такие как грызуны, скот, свиньи, собаки, а также некоторые виды диких животных.

Лептоспироз проявляется острой болью в мышцах, поражая почки, печень и нервную систему.