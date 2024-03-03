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Эдгарс Ринкевичс: причина, по которой НАТО была основана и существует — это Россия

Президент Латвии заявил Маску, что НАТО необходима для противостояния РФ

0:55
Мир

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс указал Илону Маску на необходимость существования НАТО для противостояния России.

Президент Латвии заявил Маску, что НАТО необходима для противостояния РФ
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует ибудет существовать, — это Россия и другие враги свободного мира", — написал он на своей странице в соцсети.

Дело в том, что Илон Маск высказался за расформирование НАТО потому что не видит смысла в сохранении этого военного блока, если "Организация Варшавского договора, которая являлась причиной создания альянса, прекратила своё существование".

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, после распада Организации Варшавского договора и Советского Союза появилась возможность реализации принципов многосторонности в Европе. Но страны Запада, нарушив обещания, решили расширить зону влияния НАТО, включая территории, на которых присутствуют российские интересы.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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