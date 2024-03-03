В Берлине ловят "красноармейцев"

В Берлине прошли аресты деятелей из "Фракции Красной армии"

1:48 Your browser does not support the audio element. Мир

В Берлине в районе Фридрихсайн прошла совместная операция полицейских из Берлина и Нижней Саксонии по поимке и аресту 69-летнего Эрнста-Фолькера Штауба и 55-летнего Буркхарда Гарвега.

Фото: commons.wikimedia.org by freakyman

Этих людей подозревают в организации терактов и покушений на убийство в годы Холодной войны. В первую очередь, однако, подчёркивается факт их принадлежности к группировке "Фракция Красной армии." Это леворадикальная группировка маоистского толка действительно занималась борьбой с правящим режимом ФРГ и использовала террористические методы в 1960-1970-ые годы. Также группировка активно выступала против подчинения Германии США и развития капиталистического государства. В идеологическом плане "Фракция Красной армии" была близка маоистскому Китаю. Сходными методами действовали и другие европейские и латиноамериканские социалистические группировки 1960-1970-ых годов.

Можно полагать, что через напоминание о деятельности "Фракции Красной армии" нынешнее правительство ФРГ, полностью дискредитировавшее себя, пытается маргинализировать современные оппозиционные партии Германии левого толка. Примерно то же самое они проделали в 2022 году, когда объявили о раскрытии "монархического заговора", в котором якобы состояли почтенные бюргеры из родовитых семей и с консервативными взглядами.

Метод политической провокации с целью дискредитации политических оппонентов часто применяется германскими режимами. Самый известный пример-пожар Рейхстага в 1933 году, который пришедшие к власти национал-социалисты использовали для введения политики террора против коммунистов и социал-демократов.