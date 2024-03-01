Абдалла Бу Хабиб: Ливан хочет окончательного решения пограничных проблем с еврейским государством

МИД Ливана заявил, что хочет окончательного решения пограничных проблем с Израилем

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Ливан предупредил, что любое нападение Израиля на Ливан приведет к региональной войне, заявил Абдалла Бу Хабиб исполняющий обязанности министра иностранных дел страны в своей речи на дипломатическом форуме в Анталье.

Фото: wikimedia

"Для Израиля важно возвращение перемещенных из-за конфликта жителей в северные районы, а мы хотим окончательного решения пограничных проблем с еврейским государством", — отметил Бу Хабиб, слова которого приводит телестанция Al Jazeera.

Ливанский дипломат подчеркнул, что Бейрут не согласен на полумеры и будет противостоять давлению Тель-Авива. Ему известно об израильских угрозах и ответом будет требование полного вывода израильских войск из остающихся под их контролем пограничных областей. Ливан хочет мира на границе, но готов к войне, если ему ее навяжут.

Вместе с тем политик подтвердил, что "Хезболлах" прекратит вооруженные действия на юге Ливана, если в Газе будет достигнуто перемирие между Израилем и ХАМАС в ближайшие дни.