Президент Турции сказал, что попытки устроить мирный диалог между Россией и Украиной не получили поддержку

Эрдоган: попытки Турции наладить диалог России и Украины не нашли поддержки

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А Антальи, во время открытия форума дипломатов, президент Турции сообщил, что попытки, которые страна предпринимала для настраивания мирного диалога между Россией и Украиной, не помогли. Он объясняет это тем, что не было оказано поддержки этим попыткам. Из-за краха диалога противостояние Украины и России "перешел в третий год".

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что в Анталье было положено начало стамбульскому соглашению. И сейчас, желая установить мир между Россией и Украиной он готов был предоставить лидерам этих стран место для переговоров, но, к сожалению, это преимущество было бойкотировано.

Эрдоган негативно отозвался о действующей международной системе. Он заявил об ее неэффективности, приведя в пример войны в Ливии, Сирии и на Украине. А самым ярким примером, который демонстрирует недейственности системы - ситуацию в Секторе Газа. По словам президента Турции, ООН виновны в бездействии по разрешению конфликта Палестины и Израиля.