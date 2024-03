Президент Турции сказал, что попытки устроить мирный диалог между Россией и Украиной не получили поддержку

Your browser does not support the audio element.

А Антальи, во время открытия форума дипломатов, президент Турции сообщил, что попытки, которые страна предпринимала для настраивания мирного диалога между Россией и Украиной, не помогли. Он объясняет это тем, что не было оказано поддержки этим попыткам. Из-за краха диалога противостояние Украины и России "перешел в третий год".

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International