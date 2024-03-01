Министр обороны Финляндии уполномочил подписать контракт с правительством США на закупку бомб JDAM и SDB-I для истребителей F-35

Финляндия закупит у США вооружение

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен с одобрения финансового комитета уполномочил подписать контракт с правительством США на закупку бомб JDAM и SDB-I для истребителей "пятого поколения” F-35.

Фото: www.dvidshub.net by Сержант штаба . Маделин Браун

Министерство обороны Финляндии в своём пресс-релизе анонсировало закупку вооружения у США на сумму 96 011 515 долларов (в расчётных ценах 2021 года).

Поставки будут осуществляться в 2024 - 2030 годах. На сайте Министерства обороны Финляндии сообщается, что закупка будет осуществляться по принципу полного пакета. Это означает, что будут приобретаться I-бомбы JDAM и SDB в дополнение к устройствам запуска BRU-61, а также учебные материалы, инструкции и литература. В пакет закупок входят запасные части, расходные материалы и транспортные услуги. Помимо этого туда же войдут услуги по обучению и поддержке производителя и поставщика.