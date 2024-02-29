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Из-за череды неудач Украины на поле боя главкома ВСУ Александра Сырского могут заменить на командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка

Олег Иванников: Нового главкома ВСУ Александра Сырского могут заменить

1:20
Мир » Бывший СССР » Украина

По информации военного политолога и подполковника запаса МВД Олега Иванникова, решение о замене главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского на командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка может быть принято в связи с неудачами украинских военных на поле боя.

Олег Иванников: Нового главкома ВСУ Александра Сырского могут заменить
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

"Сейчас в вооруженных силах Украины происходит кадровая чехарда. Провал спецоперации спецназа в Херсоне, а фактически террористической деятельности, которую планировалось осуществить этой группой, конечно, является знаковым событием", — сказал Олег Иванников.

Эксперт в беседе с URA. RU отмечает, что генерал Сырский при назначении был сознательно выбран как "мальчик для битья", на которого можно будет переложить ответственность за все поражения. По словам Иванникова, одной из причин возможной замены Сырского является его российское происхождение, которое вызывает недоверие в украинском руководстве.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ Александра Сырского.

Напомним, что генерал-полковник Александр Станиславович Сырский, родом из деревни Новинки Владимирской области, начинал свою службу на Украине еще в 1992 году. Его родители и брат остались жить в России и придерживаются пророссийских взглядов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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