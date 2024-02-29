Армения готова шокировать мир: вступление в ЕС на горизонте

Армения подтверждает свои намерения присоединиться к Европейскому союзу, согласно заявлению спикера парламента Ален Симоняна. Он отмечает, что страна готова придерживаться курса евроинтеграции в поисках максимальной безопасности.
Симонян также подчеркивает, что Армения превосходит многих своих партнеров в ЕС по уровню демократии, что подтверждается резолюциями со стороны европейских партнеров.
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