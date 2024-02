Армения готова шокировать мир: вступление в ЕС на горизонте

Армения подтверждает свои намерения присоединиться к Европейскому союзу, согласно заявлению спикера парламента Ален Симоняна. Он отмечает, что страна готова придерживаться курса евроинтеграции в поисках максимальной безопасности.

Фото: Wikipedia by Armineaghayan is licensed under CC BY-SA 4.0