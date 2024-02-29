Ален Симонян в ходе брифинга в парламенте заявил, что Армения готова вступить в Европейский союз

Армения заявила о готовности вступить в ЕС

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Ален Симонян заявил о готовности Еревана стать кандидатом на вступление в Европейском союзе. Он сказал, что у страны очень высок показатель уровня демократии, даже выше, чем у некоторых стран, которые уже являются членами ЕС. Симонян добавил, что Армении следует стремиться к этому. Но не спеша, чтобы не ошибиться.

Фото: president.am by Пресс-служба Президента Армении is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Во время встречи в парламенте Симонян сказал и о том, что действия Еревана будут продиктованы желанием обеспечить наибольшую национальную безопасность республики.

В этой же речи Ален Симонян опроверг слухи о намерениях Армении покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности. Он сказал, что такое решение не принималось, но руководство страны в будущем могут задуматься о выходе из организации.