Ведущие зарубежные СМИ уже отреагировали на послание президента Владимира Путина

Ведущие европейские издания обнаружили чёткое послание, которое Владимир Путин адресовал Западу в своем выступлении. По мнению зарубежных СМИ, его высказывания касаются заявлений президента Франции Макрона о возможной отправке вооружённых сил Запада на Украину, сообщает EADaily.
Газета Telegraph особо выделила заявления Путина о возможности ядерной конфронтации, связав их с планами размещения войск стран НАТО на территории Украины.
Financial Times также толкует слова Путина как "самую однозначную угрозу применения ядерного оружия" с начала военной операции России на Украине. Тем не менее, отмечается, что Путин опроверг заявления о "планах" России атаковать Европу.
Британская газета Daily Mail рассматривает высказывания Путина как "прямую угрозу" для Запада.
Французский Figaro цитирует слова Путина о том, что Запад рискует ядерной конфронтацией из-за расширения НАТО и выступлений Макрона.
Monde также считает этот тезис сообщением для Запада и отмечает высокую оценку сил России на Украине в выступлении российского лидера.
Немецкие газеты Bild* и Zeit схожим образом рассматривают высказывания Путина как "открытую угрозу". Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung интерпретирует их как "предупреждение" НАТО о том, что альянсу не стоит размещать военные силы на Украине.
* газета Bild заблокирована в России по решению Роскомнадзора весной 2022 года.
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