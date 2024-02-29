Уже несколько дней в штате Техас бушуют лесные пожары, один из них признан вторым по величине за всю историю штата

В Техасе продолжают бушевать пожары

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Уже несколько дней в штате Техас бушуют лесные пожары.

Фото: commons.wikimedia.org by NaveenNkadalaveni is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

По данным Texas A&M Forest Service Incident Viewer на ночь среды по крайней мере пять лесных пожаров угрожали населенным пунктам в Панхандле (Северо-западный Техас). Самый крупный из них называют Smokehouse Creek, признанный вторым по величине за всю историю штата Техас. Он перекинулся и на соседний штат. В Оклахоме он распространился на 13 тысяч гектаров, а в Техасе почти на 350 тысяч сообщает канал CNN. Согласно данным государственной лесной службы он локализован всего лишь на 3%.

Так житель города Фрич (один из населённых пунктов в Панхандле) рассказал CNN, что они не успели даже ничего взять из вещей.

"Нашей главной заботой было вытащить их первыми [пожилых соседей]. Мы были последними, кто выезжал ”, — сказал Фрэнк Пробст.

Повреждены дома и инфраструктура. Сообщается об одном погибшем. Масштабы ущерба пока подсчитываются.