Власти Эстонии заявили что не будут закрывать пропускной пункт для автомобилей «Койдула» на границе с Россией

Эстония отказалась закрыть пункт пропуска на границе с Россией

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Телерадиокомпания Эстонии сообщила о том, что пропускной пункт "Койдула", который находится на границе с Россией закрыт не будет. В своем сообщении они ссылаются за заявление начальника департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янека Мяги, .

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В издании пишут о том, что закрытие границы считают нецелесообразным. Есть большая вероятность, что это приведет к усложнению жизни эстонцев, которые работаю в России, так как они могут потерять работу. Помимо этого, может упасть экономика районов около границы и предприятий.

Раньше сообщалось, что Эстония вслед за Финляндией может закрыть границы из-за потока мигрантов со стороны России. Это решение обсуждалось в целях осуществления безопасности страны и предотвращения возможных беспорядков в обществе.