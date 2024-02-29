Власти Эстонии заявили что не будут закрывать пропускной пункт для автомобилей «Койдула» на границе с Россией

Телерадиокомпания Эстонии сообщила о том, что пропускной пункт "Койдула", который находится на границе с Россией закрыт не будет. В своем сообщении они ссылаются за заявление начальника департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янека Мяги, .
В издании пишут о том, что закрытие границы считают нецелесообразным. Есть большая вероятность, что это приведет к усложнению жизни эстонцев, которые работаю в России, так как они могут потерять работу. Помимо этого, может упасть экономика районов около границы и предприятий.
Раньше сообщалось, что Эстония вслед за Финляндией может закрыть границы из-за потока мигрантов со стороны России. Это решение обсуждалось в целях осуществления безопасности страны и предотвращения возможных беспорядков в обществе.
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