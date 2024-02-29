По итогам опроса КМИС выяснилось, что большинство украинцев считают невозможным победить Россию без помощи западных стран

Большинство украинцев признали зависимость успехов на фронте от помощи Запада

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В ходе пороса, который провел Киевский международный институт социологии, выяснилось, что 57% опрошенных граждан Украины придерживаются мнения о том, что успех на фронте их страны зависит от поддержки Запада. При этом половина этих 57 % призналось, что видят усталость западных стран от конфликта.

Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

К формам поддержки стран Европы опрошенные отнесли все: помощь с оружием, финансы и санкции, которые ввели против России.

Ранее КМИС отметил, что тех граждан Украины, кто верит, что Запад продолжит оказывать помощь стране, снизилось почти вдвое за год.