Государственное бюро расследований Украины обнародовало информацию о раскрытии преступной группировки в столице, в дело которой вовлечены гражданские лица и члены территориальной обороны.
По заявлению правоохранительных органов, организатором преступной схемы являлся гражданский человек, который осуществлял влияние на военнослужащих. Согласно данным, преступная группа специализировалась на краже военной амуниции, в основном бронежилетов, шлемов, военной формы для зимы и лета, а также обуви, после чего сбывала по завышенным ценам на черном рынке.
В результате проведения обысков у арестованных были обнаружены значительные запасы военного имущества. Суммарный ущерб, по предварительным подсчетам, оценивается в 3,6 миллионах гривен.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.