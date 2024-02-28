Киевская бригада территориальной обороны (ТРО) продала военной одежды и экипировки как минимум на 3,6 млн гривен

Члены теробороны Киева воровали и перепродавали военное имущество на черном рынке

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Государственное бюро расследований Украины обнародовало информацию о раскрытии преступной группировки в столице, в дело которой вовлечены гражданские лица и члены территориальной обороны.

Фото: Телеграм WarGonzo

По заявлению правоохранительных органов, организатором преступной схемы являлся гражданский человек, который осуществлял влияние на военнослужащих. Согласно данным, преступная группа специализировалась на краже военной амуниции, в основном бронежилетов, шлемов, военной формы для зимы и лета, а также обуви, после чего сбывала по завышенным ценам на черном рынке.

В результате проведения обысков у арестованных были обнаружены значительные запасы военного имущества. Суммарный ущерб, по предварительным подсчетам, оценивается в 3,6 миллионах гривен.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.