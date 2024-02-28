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Американский экс-президент Дональд Трамп в случае победы на выборах всерьёз настроен на выход США из НАТО

В США заявили о серьёзности намерения Трампа выйти из НАТО

1:11
Мир

Джон Болтон в разговоре с изданием Die Welt поделился, что намерения Дональда Трампа о выходе США из НАТО стоит воспринимать всерьез.

В США заявили о серьёзности намерения Трампа выйти из НАТО
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как сказал экс-помощник Дональда Трампа по нацбезопасности, тот хочет вывести Америку из Североатлантического альянса, если займёт пост президента. Это связано с тем, что экс-президент не понимает смысл этой организации. Он считает, что Америка даёт покровительство и защиту странам альянса, а взамен не получает ничего. Поэтому её нахождение там бессмысленно.

Болтан на интервью напомнил, что в период своего предыдущего президентского срока Трамп успел отдать приказ Пентагону о выводе войск с территории Германии.

Экс-чиновник поделился мнением, что укрепление союза между Россией и Китаем может принести вред Вашингтону. Уже сейчас многие предприятия США опасаются инвестировать в китайскую экономику из-за связей между Россией и Китаем.

Ранее действующий президент США Джо Байден объявил, что страны Европы напуганы заявлением Трампа о выходе США из НАТО, и подчеркнул, что такой исход может привести к ослаблению альянса.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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