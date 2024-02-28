Принимая НАТО в Швецию, Запад только приближает мир к Третьей мировой войне, заявил венгерский политик

В Венгрии назвали провокацией приём Швеции в НАТО

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Глава венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи раскритиковал НАТО за принятие Швеции. Слова политика передаёт РИА "Новости".

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under U.S. federal government

Как заявил Тороцкаи, Запад совершил опасную провокацию, продолжая расширять Североатлантический альянс на Восток. Он назвал это решение шагом к Третьей мировой войне, отметив, что Россия вряд ли бы стала нападать на Швецию или Финляндию.

Поэтому венгерская сторона ранее выступала против того, чтобы Стокгольм стал новым членом НАТО, объяснил Тороцкаи.

Кроме того, политик сказал, что появление в венгерском парламенте посла США Дэвида Прессмена — это неправильный жест Вашингтона, который можно расценивать как давление на Будапешт.

Напомним, ранее стало известно, что парламент Венгрии одобрил вступление в Швеции в НАТО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.