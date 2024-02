Принимая НАТО в Швецию, Запад только приближает мир к Третьей мировой войне, заявил венгерский политик

Your browser does not support the audio element.

Глава венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи раскритиковал НАТО за принятие Швеции. Слова политика передаёт РИА "Новости".

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under U.S. federal government