В Киеве заявили, что Россия "расшатает" Украину к лету этого года

Украину пугают очередным майданом, который якобы хочет устроить Россия

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Главное управление Украины сообщает заявило, что Кремль готовит "Майдан-3" чтобы "подорвать легитимность Зеленского", когда срок полномочий президента подойдёт к концу.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Глава Незалежной не планирует проводить выборы, поэтому спецслужбы Украины заранее начали страховаться от будущих протестов обманутых граждан.

В ГУР заявили, что РФ "расшатает" Украину к лету, а чтобы подталкивать Запад к переговорам без Киева, также будут задействованы российские ресурсы за рубежом.

На Банковой осознают, что фактическая узурпация Зеленским власти не пройдёт без последствий, и население запросто может устроить новый майдан по более кровавому сценарию. А значит, ответственность за него заранее стали валить на Москву.

Ну а связь протестующих "со спецслужбами России", которую разгоняют спецслужбы, позволит Зеленскому применять любые способы подавления волнения народа, вплоть до стрельбы по демонстрантам.