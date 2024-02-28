Главное управление Украины сообщает заявило, что Кремль готовит "Майдан-3" чтобы "подорвать легитимность Зеленского", когда срок полномочий президента подойдёт к концу.
Глава Незалежной не планирует проводить выборы, поэтому спецслужбы Украины заранее начали страховаться от будущих протестов обманутых граждан.
В ГУР заявили, что РФ "расшатает" Украину к лету, а чтобы подталкивать Запад к переговорам без Киева, также будут задействованы российские ресурсы за рубежом.
На Банковой осознают, что фактическая узурпация Зеленским власти не пройдёт без последствий, и население запросто может устроить новый майдан по более кровавому сценарию. А значит, ответственность за него заранее стали валить на Москву.
Ну а связь протестующих "со спецслужбами России", которую разгоняют спецслужбы, позволит Зеленскому применять любые способы подавления волнения народа, вплоть до стрельбы по демонстрантам.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.