Украина получит помощь на 50 миллиардов евро

Европейский парламент проголосовал за новый фонд помощи Украине на €50 млрд

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В Европейском парламенте проголосовал за фонд помощи Украине. Ей выделят 50 миллиардов евро.

Фото: flickr.com by Mehr Demokratie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

За новый фонд свой голос отдали 536 членов европарламента из 615, 40 депутатов выступили против, 39 — воздержались, передают РИА Новости.

Напомним, что в 2023-м году главы стран ЕС не согласовали пакет помощи Украине размером 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе. Это произошло из-за блокировки его венгерскими властями.