Украина получит помощь на 50 миллиардов евро

В Европейском парламенте проголосовал за фонд помощи Украине. Ей выделят 50 миллиардов евро.
За новый фонд свой голос отдали 536 членов европарламента из 615, 40 депутатов выступили против, 39 — воздержались, передают РИА Новости.
Напомним, что в 2023-м году главы стран ЕС не согласовали пакет помощи Украине размером 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе. Это произошло из-за блокировки его венгерскими властями.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.