Молдавские военные официально прокомментировали сообщение проукраинского телеграм-канала о пролёте российского дрона

В Молдавии отреагировали на слухи о пролёте над страной российского беспилотника

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Молдавия

В министерстве обороны Молдавии опровергли сообщение о пролёте российского беспилотника над территорией страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: flickr.com by Tony Bowden is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как заявили молдавские военные, над государством не было зафиксировано никаких беспилотных летательных аппаратов. Кишинёв также со ссылкой на Киев добавил, что украинская ПВО якобы уничтожила все дроны в небе над Одесской областью

О том, что российский дрон будто бы летал над Молдавией, сообщил телеграм-канал Сил обороны юга Украины. Он писал, что беспилотник преодолел несколько десятков километров над молдавской территорией, а потом вернулся в украинское воздушное пространство.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что глава Приднестровья Вадим Красносельский распорядился создать флот ударных беспилотников. Президент ПМР уже подписал соответствующий указ.

Кроме того, в республике утверждают, что Молдавия может готовить провокации на фоне обострившейся обстановки в регионе. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".