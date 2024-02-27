"Нет такой идеи": замминистра обороны Польши Томчик заявил об отказе отправлять свои войска на Украину

Польша отказалась отправлять войска на Украину

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что его страна не планирует отправлять своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине.

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Об этом Томчик сообщил в интервью телеканалу Polsat на фоне прозвучавших ранее заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего, что европейские военные могут быть направлены на Украину для участия в боевых действиях.

"В Польше такого проекта нет и нет такой идеи", — сказал Томчик.

Ранее польский лидер Анджей Дуда, принявший в понедельник участие в конференции в Париже по поддержке Украины, заявил, что у участников встречи, на которую съехались два десятка европейских лидеров, "не было согласия" по вопросу отправки военных в зону боевых действий.

Ввиду неспособности коллективного Запада обеспечить потребности Украины в вооружениях и боеприпасах, власти Франции заявили, что допускают возможность усиления ВСУ европейскими военнослужащими. Вслед за Макроном об этом заявил премьер Габриэль Атталь. Он подчеркнул готовность "сделать всё, чтобы Россия не выиграла эту войну".