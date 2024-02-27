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"Нет такой идеи": замминистра обороны Польши Томчик заявил об отказе отправлять свои войска на Украину

Польша отказалась отправлять войска на Украину

1:06
Мир » Европа

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что его страна не планирует отправлять своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине.

Польша отказалась отправлять войска на Украину
Фото: Openverse by patwilson687 is licensed under CC BY 2.0

Об этом Томчик сообщил в интервью телеканалу Polsat на фоне прозвучавших ранее заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего, что европейские военные могут быть направлены на Украину для участия в боевых действиях.

"В Польше такого проекта нет и нет такой идеи", — сказал Томчик.

Ранее польский лидер Анджей Дуда, принявший в понедельник участие в конференции в Париже по поддержке Украины, заявил, что у участников встречи, на которую съехались два десятка европейских лидеров, "не было согласия" по вопросу отправки военных в зону боевых действий.

Ввиду неспособности коллективного Запада обеспечить потребности Украины в вооружениях и боеприпасах, власти Франции заявили, что допускают возможность усиления ВСУ европейскими военнослужащими. Вслед за Макроном об этом заявил премьер Габриэль Атталь. Он подчеркнул готовность "сделать всё, чтобы Россия не выиграла эту войну".

 

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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